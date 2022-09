Polizei Mettmann

POL-ME: Vorsätzliche Brandlegung an geparktem Wohnwagen - Velbert - 2209088

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Am Freitagabend des 16.09.2022, gegen 22.05 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Velbert zu einem Fahrzeugbrand an der Schillerstraße im Ortsteil Neviges-Siepen gerufen. Beim Eintreffen erster Einsatzkräfte brannte dort das Heck eines in Höhe der Häuser 2 und 18 am rechten Fahrbahnrand geparkten Wohnwagens. Die schnell eingetroffene Feuerwehr konnte den Brand löschen, aber nicht verhindern, dass an dem Wohnwagen der Marke Hobby Exclusive schwerer Sachschaden entstand. Auch zwei in unmittelbarer Nähe des Wohnwagens geparkte PKW wurden von Brandhitze, Ruß und Asche des Caravan-Brandes in Mitleidenschaft gezogen. Der insgesamt entstandene Sachschaden, an dem gerade erst urlaubsfertig gepackten Wohnanhänger und den zwei PKW, kann aktuell noch nicht genau beziffert werden, wird aber mindestens auf 10.000,- Euro geschätzt.

Schon im Zuge erster polizeilicher Ermittlungen am Brandort erhärtete sich der Verdacht, dass das Feuer am Wohnwagen von bislang noch unbekanntem Täter vorsätzlich gelegt wurde. Bisher liegen der Velberter Polizei aber noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib oder Motivation des oder der Täter vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, der vom Feuer schwer beschädigte Wohnwagen sichergestellt und abgeschleppt, ein Strafverfahren eingeleitet.

Sachdienliche Angaben zur Klärung der Straftat sowie Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell