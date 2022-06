Polizei Paderborn

POL-PB: Apothekeneinbruch in der Westernstraße

Paderborn (ots)

(mb) In der Nacht zu Dienstag ist in der Westernstraße in eine Apotheke eingebrochen und Wechselgeld gestohlen worden.

Der oder die Täter hebelten die Glasschiebetür der gegenüber der Königstraße gelegenen Apotheke auf und drangen in den Verkaufsraum ein. Sie stahlen Kasseneinsätze mit Wechselgeld und flüchteten in die Königstraße. Dort wurden die leeren Kasseneinsätze am Dienstagmorgen an der Ecke Alte Torgasse gefunden.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen gesehen haben. Sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 05251/3060.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell