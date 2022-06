Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Waldhof: Unfallverursacher ohne Fahrerlaubnis; Fahndung nach Fahrer; Auto ohne Versicherungsschutz; beide beteiligten Autos Totalschaden mit insgesamt 20.000 Euro; Zeugen gesucht

Mannheim-Waldhof (ots)

Am Sonntagmorgen, kurz nach 7 Uhr, fuhr der Fahrer eines Daimler-Benz auf der Karl-Feuerstein-Straße vom Kreisel Speckweg kommend. In der Rechtskurve kam er möglicherweise aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von seiner Fahrspur ab und stieß mit einem entgegenkommenden BMW Countryman One zusammen. Der entgegenkommende 46-jährige Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam später mit einem Rettungswagen in ein Mannheimer Krankenhaus.

Beim Gespräch noch an der Unfallstelle, zwischen den beiden Unfallbeteiligten, gab der Unfallverursacher vor Eintreffen der Polizei an, dass er keine Fahrerlaubnis hat. Er verließ daraufhin zu Fuß die Unfallstelle, um angeblich seine "Ehefrau, die Halterin des Autos ist, zu verständigen". Er kam nicht mehr zurück. Zuvor hatte er sich mit einem Passanten in türkischer Sprache unterhalten.

Die anschließenden Fahndungsmaßnahmen durch die Polizei führten bis heute nicht zu dem flüchtigen Fahrer. Nach bisherigen Ermittlungen ist auch die Halterin "nach unbekannt verzogen" und derzeit auch noch nicht polizeilich greifbar.

Da für den Mercedes-Benz seit mehreren Monaten kein Versicherungsschutz mehr besteht, ist nicht auszuschließen, dass der BMW-Fahrer auf seinem Schaden mit etwa 10.000 Euro und seinen sonstigen Forderungen "sitzen bleibt".

Der Daimler-Benz wurde polizeilich sichergestellt und wird auf Spuren, die zu dem flüchtigen Fahrer führen können, untersucht.

Der Fahrer wird wie folgt beschrieben:

Mann, 35 bis 40 Jahre alt, südländisches Aussehen, sprach in türkischer Sprache, circa 175 cm groß, Vollbart, helle Augen. Bei dem Fahrzeug mit zuletzt Mannheimer-Kennzeichen handelt es sich um einen Pkw Daimler-Benz, C 220, BlueTec, silberfarben.

Zeugen, die Hinweise auf den Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mannheim (Verkehrsunfallflucht-Ermittler) unter der Telefonnummer 0621 174 4222 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell