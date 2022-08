Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hausach - Mülleimer in Brand, Zeugen gesucht

Hausach (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt konnte von Beamten des Polizeireviers Haslach in der Nacht von Montag auf Dienstag vor dem Eingang eines Lebensmittelgeschäfts in der Hauptstraße ein brennender Kunststoffmülleimer festgestellt werden. Dieser konnte gegen 0:20 Uhr von der Hauswand entfernt und anschließend von hinzugerufenen Einsatzkräften der Feuerwehr vollständig gelöscht werden. Einige Meter weiter war durch noch Unbekannte eine Fensterscheibe eines Corona-Testzentrums eingeschlagen worden. Ob die beiden Taten in Verbindung stehen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Die Beamten des Polizeireviers Haslach bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 zu melden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell