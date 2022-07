Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorroller gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Dienstag (26.07.2022) einen Roller gestohlen, der an der Lerchenstraße geparkt war. Ein Zeuge beobachtete die beiden Täter dabei, wie sie gegen 01.00 Uhr den silbernen Roller der Marke Piaggio, mit dem Kennzeichen 423-MZP, von der Lerchenstraße in einen Hinterhof an der Traubenstraße schoben und sich anschließend mit Werkzeugen an dem Roller zu schaffen machten. Als der 49-Jährige Besitzer gegen 07.00 Uhr den Diebstahl seines Rollers bemerkte, alarmierte er die Polizei. Bei einem der Täter soll es sich um einen zirka 160 Zentimeter großen und 18 bis 25 Jahre alten, schlanken Mann mit kurzen dunklen Haaren handeln. Er trug eine lange Jeanshose und ein schwarzes T-Shirt. Bei seinem Komplizen handelt es sich um einen etwa 180 Zentimeter großen und zwischen 18 und 25 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur und kurzen dunklen Haaren. Er trug ebenfalls eine Jeanshose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903300 an das Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu wenden.

