POL-S: Stadtbahn mit Pkw zusammengestoßen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Unfall am Dienstagnachmittag (26.07.2022) am Wilhelmsplatz, zwischen einer Stadtbahn und einem Pkw, ist ein Schaden von über Zehntausend Euro entstanden. Die Stadtbahn der Linie U1 war gegen 16.20 Uhr von der Haltestelle Wilhelmsplatz in Richtung Fellbach unterwegs, als es in der König-Karl-Straße auf Höhe der Bahnhofstraße zum Zusammenstoß mit einem 52-Jahre alten VW-Fahrer kam. Der Mann fuhr in dieselbe Richtung auf der König-Karl-Straße und wollte offenbar nach links in Richtung Wilhelmstraße abbiegen. Die Verkehrspolizei ermittelt derzeit, welcher der Beteiligten zur Unfallzeit grün hatte. Der Stadtbahnverkehr war bis etwa 17.00 Uhr in beide Richtungen gesperrt.

