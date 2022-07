Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Rauchentwicklung in Theater eine Person verletzt

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 46 Jahre alter Mann ist am Dienstag (26.07.2022) nach einer Rauchentwicklung in einem Theater an der Bolzstraße leicht verletzt worden. Die gegen 12.15 Uhr alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr stellten fest, dass mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts, eine Batterie im Notstromraum des Gebäudes zu rauchen anfing. Ein 46-jähriger Angestellter, der den Raum zuvor betreten hatte, erlitt hierbei leichte Verletzungen. Verständigte Rettungskräfte brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr baute die in dem Raum befindlichen Batterien aus und kühlte sie anschließend in einem Wasserbad. Während der Einsatzmaßnahmen wurde die Bolzstraße an der Ecke Stephanstraße kurzzeitig gesperrt. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro.

