Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, B28 - Fässer voll Altöl entsorgt, Zeugenaufruf

Appenweier (ots)

Nach aktuellem Sachstand soll sich ein Unbekannter am Sonntagabend mehrerer Fässer Altöl entledigt haben. Es handelt sich um drei graue Fässer mit einer Füllmenge von etwa 200 Litern, welche an einem Pendlerparkplatz auf der Nordseite der B28 abgestellt wurden. Zeugen, welche das Abstellen der Fässer gesehen haben, oder Hinweise zur Identität des Besitzer geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Appenweier unter der Rufnummer 07805 9157-0 in Verbindung zu setzen.

