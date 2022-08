Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, Ottersweier (A5) - Sekundenschlaf führt zu Verkehrsunfällen

Achern, Ottersweier (ots)

Der Sekundenschlaf eines 79-jährigen Mannes am Sonntagmorgen war mutmaßlich der Auslöser für einen Verkehrsunfall auf der A5. Gegen 10:45 Uhr war der Endsiebziger mit seinem Pkw sowie einem dahinter befestigten Wohnanhänger auf der rechten Fahrbahnseite in Richtung Norden unterwegs, als er offenbar aufgrund eines Sekundenschlafes den mittleren sowie den linken Fahrstreifen überquerte und anschließend mit der dortigen Betonschutzwand kollidierte. In Folge des Aufpralls löste sich die Anhängerkupplung des Pkws, wodurch der Wohnanhänger selbstständig über die Fahrbahn rollte und letztlich auf dem Standstreifen an der Außenschutzplanke zum Stehen kam. Eine ebenfalls auf der A5 befindliche 39-jährige Seat-Fahrerin musste aufgrund des Spurenwechsels den Fahrzeugen mehrfach ausweichen. Hierbei touchierte sie den Wohnanhänger, wodurch dieser hinten rechts beschädigt wurde. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Pkw sowie der Wohnanhänger waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Nur wenige Stunden später kam es auf der Gemarkung Ottersweier zu einem ähnlichen Unfall. Hier soll ein 54-jähriger Fahrer ebenfalls aufgrund von Übermüdung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Infolgedessen kollidierte er mit der dortigen Notrufsäule und kam nach rund 300 Metern weiter auf dem Standstreifen zum Stehen. Auch hier wurde glücklicherweise niemand verletzt. Das Fahrzeug des 54-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Pkw sowie an der Notrufsäule entstand ein Sachschaden von rund insgesamt 8.000 Euro.

