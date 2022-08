Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Versuchter Pkw-Diebstahl

Gernsbach (ots)

Ein Zeuge meldete am Sonntagvormittag den versuchten Diebstahl seines Pkw an einer Tankstelle in der Hördener Straße. Gegen 9:25 soll ein 17-jähriger Tatverdächtige während des Tankvorgangs in das Auto des Mannes eingestiegen sein. Das Wegfahren konnte der Fahrzeugbesitzer jedoch durch das vorherige Abziehen des Autoschlüssels verhindern. Der 17-Jährige begründete sein Verhalten mit einer familiären Notsituation, die sich jedoch nach Rücksprache mit Angehörigen als nicht real und lediglich Gegenstand der eigenen Vorstellung herausstellten.

/xo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell