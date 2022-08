Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Offenburg (ots)

Am vergangenen Donnerstag (11.08.2022) kam es in der Okenstraße an der Einmündung zur Gaswerkstraße zu einer Kollision zwischen einem weißem BMW und einem Fahrradfahrer. Nach Schilderung eines 21-jährigen Autofahrers sei er gegen 12:55 Uhr aus einer dortigen Tiefgarage zunächst auf den Gehweg gefahren, um sich in den fließenden Verkehr einzuordnen. Während dieser kurzen Wartezeit sei er mit einem Velo-Lenker kollidiert, der gegen die Beifahrerseite seines Wagens prallte. Der noch unbekannte Radfahrer soll linksseitig den Gehweg der Gaswerkstraße von der Freiburger Straße kommend befahren und sich durch den Zusammenstoß eine leichte Verletzung zugezogen haben. Ohne die Hilfe des Rettungsdienstes in Anspruch genommen zu haben sowie sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, sei der Radfahrer von der Unfallstelle weggefahren. Am BMW entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Zur Identifikation des Fahrradfahrers hoffen die Polizeibeamten auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- Etwa 40 bis 50 Jahre alt - Circa 170 Zentimeter groß - Kurze dunkle Haare - Schlank, aber mit Bauch - Trug ein schwarz-bläuliches Tanktop, eine kurze Hose sowie Flipflops - Trug eine weiße Adidas Basecap - Fuhr ein schwarzblaues Herrenrad

Zeugen, welche Hinweise zu dem gesuchten Radler oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0781 21-2200 mit den Beamten des Polizeireviers Offenburg in Verbindung zu setzen.

/xo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell