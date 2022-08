Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Gezündelt

Kehl (ots)

Am Sonntagabend kam es gegen 21:30 Uhr im Abstand von 400 Metern im Bereich des Oberländerdenkmals zu zwei Brandlegungen am Wegesrand. Hierbei geriet glücklicherweise nur eine Fläche von wenigen Quadratmetern Dickicht in Brand und konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Kehl schnell gelöscht werden. Im Bereich einer Brandstelle konnten Reste von Silvesterböllern aufgefunden werden. Inwieweit hier ein Zusammenhang zu einem Vorfall in einem in der Nähe aufgebrochenen Gartenhaus in der Kronenhofstraße bestehen könnte, ist auch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. In der Nacht von Samstag, 20 Uhr auf Sonntag, 10:45 Uhr wurden, nach dem Einbruch in das Gartenhaus durch bislang unbekannte Täterschaft, mehrere Silvesterböller darin gezündet. Hierbei gingen mehrere Gläser zu Bruch. Die Ermittler des Polizeireviers Kehl bitten in beiden Fällen um Hinweise unter der Rufnummer: 07851 893-0. /ag

