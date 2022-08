Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Erneut E-Bike-Diebstahl am Schwimmbad Haslach

Haslach (ots)

Nach der Festnahme zweier Tatverdächtiger am Samstag vor einer Woche (6. August 2022), kam es am Samstag am Freibad in der Steinacher Straße erneut zum Diebstahl eines E-Bikes. Dieses wurde trotz der Sicherung mit zwei Schlössern in der Zeit zwischen 17:05 Uhr bis 19:45 Uhr entwendet. Möglicherweise wurden der oder die Diebe bei dem Versuch, ein weiteres, ebenfalls mit diesen Schlösser gesicherte E-Bike zu entwenden, gestört. Bei dem gestohlenen E-Bike handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Cube, Typ "Acid", Farbe blaugrün mit gelben Akzenten. Das Besondere an dem Fahrrad sind der Gepäckträger sowie die montierten Schutzbleche vorne und hinten. Der Diebstahlsschaden beträgt circa 2.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Haslach unter der Rufnummer: 07832 97592-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell