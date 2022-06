POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Verkehrsunfall auf dem EDEKA Parkplatz - Polizei sucht flüchtigen Unfallverursacher und Zeugen

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Woche ist es in Henstedt-Ulzburg und Norderstedt zu Buntmetalldiebstählen gekommen, zu denen die Kriminalpolizei nach Zeugen sucht. In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (01.06.2022) drangen Unbekannte gewaltsam auf das eingezäunte Grundstück eines Entsorgungsfachbetriebes in der Henstedt-Ulzburger Brahmkoppel ein und ...

