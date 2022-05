Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Alkoholisierter E-Roller-Fahrer nach Sturz verletzt - Blutprobe

Kamen (ots)

Am Freitagabend (27.05.2022) kam es gegen 22:45 Uhr in Kamen zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Ein 55-jähriger Kamener befuhr mit einem E-Roller die Hochstraße auf dem Gehweg in südliche Richtung. In Höhe der Einmündung Hochstraße / Büddenberg und der Rudolf-Diesel-Straße überquerte er an der Fußgängerampel die Straße und verfehlte den abgesenkten Bordstein, wodurch er stürzte und sich verletzte. Er wurde mit einem RTW in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen werden musste. Da sich Anzeichen für eine Alkoholisierung ergaben, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

