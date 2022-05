POL-UN: Selm - Kleinkraftrad-Fahrer fuhr mit Bierflasche in der Hand - Keine Fahrererlaubnis, kein Versicherungsschutz - Mehrere Blutproben

Holzwickede (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Flughafen Dortmund in Holzwickede sind am Mittwochmittag (25.05.2022) drei Personen verletzt worden. Ein 83-jähriger Dortmunder befuhr gegen 12.35 Uhr mit seinem Pkw die Chaussee in Richtung Dortmund. Weil er nach derzeitigem Ermittlungsstand die rote Ampel an der Kreuzung Chaussee/Nordstraße übersah, kam es im Bereich ...

