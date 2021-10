Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld - Am Freitag (15.10.), gegen 12 Uhr, befuhr ein 51-jähriger Mann aus Koblenz mit seinem Audi A3 die Grünberger Straße in Richtung Ortsausgang Alsfeld/ Pfefferhöhe. Zur gleichen Zeit wollte ein 61-jähriger Mann aus Hersfeld-Rotenburg von einem Firmengelände auf die Grünberger Straße in den fließenden Verkehr einbiegen. Dabei kollidierte er mit dem Audi A3 des Koblenzers. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro. Außerdem wurde einer der Unfallbeteiligten leicht verletzt.

