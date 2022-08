POL-OG: Hausach - Waldbrand

Kehl (ots) - Am Sonntagabend kam es gegen 21:30 Uhr im Abstand von 400 Metern im Bereich des Oberländerdenkmals zu zwei Brandlegungen am Wegesrand. Hierbei geriet glücklicherweise nur eine Fläche von wenigen Quadratmetern Dickicht in Brand und konnte durch Einsatzkräfte der Feuerwehr Kehl schnell gelöscht werden. Im Bereich einer Brandstelle konnten Reste von Silvesterböllern aufgefunden werden. Inwieweit hier ein Zusammenhang zu einem Vorfall in einem in der Nähe ...

mehr