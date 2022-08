Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau - Gefährliche Fahrweise

Lichtenau (ots)

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Im Gewerbegebiet" kam es am frühen Samstagmorgen kurz nach 6 Uhr zu einem zunächst verbalen Disput. Hierbei soll ein 52-Jähriger abfällige Äußerungen gegenüber einem 23-Jährigen von sich gegeben haben. Im Anschluss sei der Ältere mit seinem Auto gezielt auf den Jüngeren zugefahren. Dabei wurde dieser verletzt und musste ärztlich versorgt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.

