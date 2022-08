Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Kollision mit schwerer Verletzung

Kuppenheim (ots)

An der Kreuzung Heinrich-Geiler-Straße / Kolpingstraße kam es am frühen Freitagabend zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Diese befuhr gegen 17:10 Uhr die Heinrich-Geiler-Straße von der Friedrichstraße kommend Richtung Stadtmitte. Die Velo-Lenkerin soll dabei an der Kreuzung die Vorfahrt einer von rechts kommenden 54-jährigen Mini-Fahrerin missachtet haben. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmerinnen, wobei die Radfahrerin auf die Fahrbahn stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Durch die Einsatzkräfte des Rettungsdienstes wurde die Seniorin mittels Rettungshubschrauber zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Klinikum gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 2.050 Euro.

/xo

