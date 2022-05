Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Uerdingen: Autofahrerin fährt Kind über Fuß - Bei Unfällen mit Kindern immer die Polizei rufen

Krefeld (ots)

Am Dienstag (10. Mai 2022) gegen 15:30 Uhr wurde ein Junge an der Ausfahrt einer Tankstelle an der Kreuzung von Langer Straße und Alter Krefelder Straße in einen Unfall mit einem Auto verwickelt. Die Fahrerin ist dem Kind möglicherweise über den Fuß gerollt. Danach hat sie sich nach dem Befinden des Jungen erkundigt und sich auch seinen Fuß angesehen. Er ist dann auf sein Fahrrad gestiegen und weitergefahren. Die Frau hat sich später bei der Polizei gemeldet.

Der Junge ist zehn bis elf Jahre alt, rund 1, 45 Meter groß und hat kurze blonde Haare. Sein 24er- oder 26er-Fahrrad war silberrot und hatte einen Korb.

Bei Unfällen mit Kindern genügt es nicht, das Kind nach seinem Gesundheitszustand zu fragen. Rufen Sie bitte immer die Polizei hinzu, auch wenn das Kind scheinbar unverletzt ist. Die Beamten nehmen dann Kontakt zu den Eltern auf. (155)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell