Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem/Lehmheide: Auto erfasst Radfahrerin

Krefeld (ots)

An der Kreuzung von Alter Gladbacher Straße und Heideckstraße hat ein Autofahrer am Mittwoch (11. Mai 2022) gegen 9:15 Uhr eine Radfahrerin erfasst. Der 79-Jährige gab an, beim Linksabbiegen von der Sonne geblendet worden zu sein und die Frau deshalb übersehen zu haben. Die 70-jährige Fahrerin des Pedelecs kam ins Krankenhaus. (154)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell