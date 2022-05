Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Fischeln: Radfahrer bei Verkehrsunfallflucht leicht verletzt - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Montagnachmittag (10. Mai 2022) querte ein 18-jähriger Radfahrer den Siemesdyk in Richtung Illerstraße. Gegen 17 Uhr fuhr er dafür vom Radweg hinter einem geparkten Auto auf die Straße. In dem Moment parkte der Autofahrer aus und setzte den Wagen zurück. Hierbei stieß er mit dem Radfahrer zusammen, der dabei leicht verletzt wurde. Ohne zu zögern, setzte der Autofahrer seine Fahrt in Richtung Oberbruchstraße fort. Bei dem Wagen soll es sich um einen schwarzen SUV der Marke BMW gehandelt haben.

Der Radfahrer fuhr für eine ambulante Behandlung ins Krankenhaus und erstattete am Abend eine Anzeige auf der Polizeiwache.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten, sich unter der 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de zu melden. (151)

