Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Bockum: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am heutigen Freitag (06. Mai 2022) kam es in Bockum zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrad.

Gegen 14:45 Uhr wurde ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Glockenspitz und Kuhleshütte gemeldet. Bei dem Unfall sollte eine Fahrradfahrerin verletzt worden sein. Mit dem Anruf bei der Polizei ging ein weiterer Anruf bei der Feuerwehr ein.

Zum Unfallhergang konnte ermittelt werden, dass der 51-jährige Krefelder Autofahrer die Straße Glockenspitz stadtauswärts befuhr und die Fahrradfahrerin ihm entgegenfuhr. Beim Rechtsabbiegen des PKW in die Straße Kuhleshütte kam es zum Zusammenstoß. Während die Fahrradfahrerin schwer verletzt wurde, blieb der Autofahrer unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Das Auto wurde abgeschleppt. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. (149)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell