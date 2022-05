Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Stadtmitte: Senior im Hausflur überfallen - Täter flüchtet ohne Beute - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Sonntag (8. Mai 2022) betrat ein 89-jähriger Krefelder gemeinsam mit seiner Ehefrau und seiner Tochter gegen 17:15 Uhr ein Mehrfamilienhaus am Westwall. Bevor sie die Treppe erreichten, öffnete sich die Haustür erneut. Ein Mann kam in den Hausflur und ging an der Gruppe vorbei ins Obergeschoss. Als die Ehefrau und die Tochter bereits in der Wohnung waren, kam der Mann zurück und drückte den 89-Jährigen gegen die Wohnungstür. Während er versuchte, dem Senior die Geldbörse aus der Tasche zu ziehen, drückte die Tochter von innen die Tür auf und der Hund fing an zu bellen. Der Täter ließ von dem Mann ab und flüchtete ohne Beute zu Fuß.

Er ist circa 35 Jahre alt, 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur, einen schwarzen Vollbart und ein "südländisches Erscheinungsbild". Er trug dunkle Kleidung, eine schwarze Mütze mit weißen Stickereien und einen grauen Rucksack.

Für Hinweise melden Sie sich bitte telefonisch unter der 02151 6340 oder per E-Mail unter hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. (150)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell