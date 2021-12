Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Munderkingen - Betrunken mit dem Auto unterwegs

Deutliche Ausfallerscheinungen hatte ein Autofahrer am Samstag in Munderkingen.

Ulm (ots)

Der 44-Jährige war gegen 1.45 Uhr mit seinem Auto in der Innenstadt unterwegs. Dabei fiel er durch seine auffällige Fahrweise auf. So blieb er unvermittelt vor einer Einmündung stehen oder streifte beim Abbiegen den Randstein. Als die Beamten der Ehinger Polizei ihn kontrollierten, stellten sie fest, dass der Mann stark betrunken war. Nach der Blutentnahme in einem Krankenhaus, musste der 44-Jährige seinen Führerschein abgeben. Neben dem Führerscheinentzug erwarten den 44-Jährigen eine Strafanzeige sowie weitere Maßnahmen der Führerscheinstelle.

