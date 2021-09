Polizeidirektion Hannover

POL-H: Hannover-Bemerode: 19-Jähriger auf Straße niedergestochen

Hannover (ots)

Am Sonntag, 19.09.2021, hat ein 45-jähriger Mann einen 19-Jährigen auf offener Straße attackiert. Der junge Mann erlitt Stich-, Schnitt- und durch den Hund des Angreifers Bisswunden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover griff gegen 14:15 Uhr ein 45-jähriger Mann einen 19-Jährigen an der Wülferoder Straße an. Der Angreifer traktierte den 19-Jährigen mit einem Messer und stach mehrfach auf ihn ein. Zeitgleich biss der Hund des 45-Jährigen den Heranwachsenden ins Bein. Mutmaßlich handelt es sich bei dem Hund um einen grauen Hund der Hunderasse "Cane Corso". Erst durch Einschreiten eines Zeugen ließ der Angreifer vom 19-Jährigen ab und flüchtete. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam für eine weitere medizinische Versorgung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr besteht derzeit nicht.

Der Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags. Personen, die weitere Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0511 109-5555 zu melden. /bo, mr

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell