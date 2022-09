Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Schwelm (ots)

Am 09.09.2022, gegen 17:00 Uhr, befuhr ein 55-jähriger Schwelmer mit seinem Pkw Mazda in blau die Hauptstraße in Fahrtrichtung Möllenkotter Straße. In Höhe eines Tankstellengeländes beabsichtigte ein 51-jähriger Schwelmer mit seinem Pkw Mitsubishi in schwarz von dem Gelände nach links auf die Hauptstraße einzufahren. Hierbei übersah er den 55-Jährigen und es kam zum Zusammenstoß. Der Mazda-Fahrer wurde durch die Kollision leicht verletzt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

