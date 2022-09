POL-EN: Hattingen - Wohnungseinbruch

Hattingen (ots) - Am Donnerstag wurde ein 39-jähriger Viersener an der Hunsbeck Opfer eines Raubes. Als er sich, gegen 12:30 Uhr, an der Einmündung zur Ferdinand-Freiligrath-Straße befand, wurde er von einer unbekannten männlichen Person von hinten angegriffen. Der Täter riss den Rucksack gewaltsam vom Rücken des Opfers herunter und nahm diesen an sich. Er holte diverse Wertgegenstände heraus und flüchtete in den ...

