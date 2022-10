POL-AA: Ostalbkreis: Teerwalze kippte um - Fahrzeug mit rund 24% überladen - Sonstiges

Aalen (ots) - Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht Auf der linken und damit falschen Seite fuhr ein bislang Unbekannter am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter in den Kreisverkehr bei einer Tankstelle in der Wilhelmstraße ein. Ein 52-Jähriger musste deshalb seinen BMW stark abbremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dies erkannte die 68 Jahre alte Fahrerin eines Mini One zu spät und fuhr auf ...

mehr