POL-DH: --- Siedenburg, falsche Kennzeichen am Pkw - Bassum, Portemonnaie weg und Geld abgehoben - Stuhr, Handtasche durch Einschleichdiebstahl entwendet

Diepholz (ots)

Barnstorf - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Mittwoch um 09.45 Uhr wurden zwei Beteiligte leicht verletzt. Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin übersah beim Abbiegen von der Osnabrücker Straße in die Brinkstraße den entgegen kommenden Pkw eines 58-Jährigen. Beide Fahrzeuge kollidierten und sowohl der 58-Jährige, wie auch die 20-Jährige wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. An den Pkw entstand ein Schaden von zusammen rund 6000 Euro.

Wagenfeld - Verkehrsunfall

Eine 22-jährige Pkw-Fahrerin wurde gestern bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Hauptstraße / Sulinger Straße leicht verletzt. Die 22-Jährige befuhr die Hauptstraße in Richtung Diepholz. An der Kreuzung bog ein vor ihr fahrender Pkw ab. Ein 35-jähriger Pkw-Fahrer bog aus der Sulinger Straße in die Hauptstraße ein, übersah die 22-Jährige und beide Pkw kollidierten. Die 22-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. An den Pkw entstand ein Schaden von zusammen rund 5500 Euro.

Siedenburg - Urkundenfälschung

Am Mittwoch gegen 07.10 Uhr hat die Polizei in Siedenburg eine 43-jährige Pkw-Führerin angehalten und kontrolliert, da das Kennzeichen an ihrem Pkw nicht für dieses Fahrzeug zugelassen war, sondern für ein Fahrzeug gleichen Fabrikats. Für das nun von ihr geführte Fahrzeug bestand kein Versicherungsschutz und es gab auch keine Zulassung. Die 43-Jährige muss sich nun wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Versicherungsschutz und ohne Zulassung verantworten. Die Weiterfahrt wurde noch vor Ort untersagt.

Bassum - Portemonnaie weg und Geld abgehoben

Einer 73-jährigen Bassumerin fiel am Mittwochvormittag das Fehlen ihrer Geldbörse auf. Das Portemonnaie war komplett bestückt mit Bargeld, Führerschein, Personalausweis, EC-Karte und leider auch mit der dazugehörigen PIN. Dies nutzte ein bisher noch unbekannter Täter aus und hob in der Zeit von 11:00 bis 11.23 Uhr den Betrag von 1000 Euro vom Konto der Bassumerin ab. Die EC-Karte wurde anschließend auf einem Parkplatz in der Bassumer Innenstadt gefunden. Die Polizei rät, die Persönliche Identifikations-Nummer (PIN) grundsätzlich getrennt von der EC-Karte aufzubewahren. Weitere Tipps unter www.polizei-beratung.de.

Stuhr - Diebstahl

Zu einem sogenannten Einschleichdiebstahl kam es gestern gegen 11.50 Uhr in der Mainstraße in Stuhr. Während sich eine 82-Jährige Hausbewohnerin im Garten mit ihrer Nachbarin unterhielt, ist ein Unbekannter durch die offene Terrassentür ins Haus. Der Dieb entwendete die Handtasche der 82-Jährigen, mit Schmuck und Bargeld. Der Unbekannte flüchtete durch die Haustür. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen blieb erfolglos. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen. Auch hier rät die Polizei, das Haus immer zu verschließen, wenn man es verlässt. Egal ob zum Einkaufen, Spazierengehen oder auch bei Gartenarbeiten.

Stuhr - Verkehrsunfall

In der Syker Straße in Stuhr-Brinkum kam es am Mittwochmorgen um 6 Uhr an der Einmündung Syker Straße / Weyher Straße zu einem Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten. Ein 50-jähriger Stuhrer beabsichtigte mit seinem VW Touran von der Weyher Straße nach links in die Syker Straße abzubiegen. Dabei übersah er eine 43-jährige Fußgängerin, die die Straße an der Einmündung überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wobei die Fußgängerin leicht verletzt wurde. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beträgt ca. 300 Euro.

