Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Kindertagesstätte

Ludwigshafen-Mundenheim (ots)

Am Sonntagmorgen, des 01.05.2022 gegen 05:15 Uhr, wurde im Rahmen der Streifentätigkeit ein optischer Alarm an der Kindertagesstätte in der Ebernburgstraße festgestellt. Das Gebäude wurde durch die eingesetzten Polizeibeamten und einen Diensthundeführer begangen und durchsucht. In der Kindertagesstätte konnte niemand angetroffen werden. Allerdings wurde eine offenstehende Glastür mit leichten Hebelspuren festgestellt. Ob etwas gestohlen wurde konnte bislang nicht festgestellt werden. Die Tür wurde durch die Berufsfeuerwehr verschlossen. Durch den Verantwortlichen der Stadtverwaltung wird in den folgenden Tagen mitgeteilt, ob Gegenstände entwendet wurden. Eine Spurensicherung wurde durch die eingesetzten Beamten durchgeführt. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell