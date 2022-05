Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfall

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots)

Am Samstagmittag, des 30.04.2022 gegen 13:30 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein 43 - Jähriger die Abfahrt Rheingönheim von der B44 herunter, um dann nach rechts in die Hauptstraße abzubiegen. Aufgrund der regennassen Fahrbahn geriet er ins Schleudern und stieß mit dem Vorderreifen an die linksseitige Fahrstreifenbegrenzung, überfuhr den Grünstreifen und kollidierte dann im Gegenverkehr mit dem Auto eines 68 - Jährigen. Bei dem Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Jedoch entstand an beiden Autos ein hoher Sachschaden, sodass beide abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden an beiden Autos betrifft ungefähr 22.000 Euro. Den 43 - Jährigen erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

