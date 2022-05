Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Lembruch, Diesel von Baustelle entwendet - Diepholz, Sachbeschädigungen im Freibad - Syke, Frau beleidigt und bespuckt ---

Diepholz (ots)

Lembruch - Diesel Diebstahl

Über 500 Liter Diesel haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag von einer Baustelle an der Wagenfelder Straße entwendet. Aus einem Bagger wurden rund 300 Liter Diesel abgezapft und aus einem Aggregat nochmal rund 220 Liter. In der Nacht zum heutigen Dienstag wurden erneut rund 180 Liter Diesel entwendet. Da der Abtransport nicht ohne ein Fahrzeug geschehen sein kann, bittet die Polizei Lemförde um Hinweise auf die möglichen Täter, Tel. 05443 / 203440.

Diepholz - Sachbeschädigungen im Freibad

Bereits in der zurückliegenden Woche vom 23.04.22 bis zum Freitag, 29.04.22, haben Unbekannte mehrere gläserne Lampenkugeln abgeschlagen, einen Klingelkasten aus der Wand gerissen und diverse Wandschmierereien mit Sprühlack hinterlassen. Die Polizei bittet auch hier um Hinweise auf den oder die Täter, Tel. 05441 / 9710.

Syke - Verkehrsunfallflucht

Am Montag gegen 19:00 Uhr ist es in Syke auf der Okeler Straße zu einem Verkehrsereignis zwischen zwei Pkw-Fahrern gekommen. Eine männliche Person in einem Kleinwagen hat einen 54-jährigen Syker in seinem Pkw zunächst wiederholt bis zum Stillstand ausgebremst. Bei einem anschließenden Wendemanöver streift der Unbekannte den Pkw des 54-Jährigen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von über 1000 Euro. Der Unbekannte entfernt sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Syke - Frau angespuckt

Am Sonntagabend gegen 22.10 Uhr wurde eine 20-Jährige von einem Unbekannten Mann beleidigt und angespuckt. Die Frau hielt sich in der Bahnhofstraße in der Nähe des Bahnhofes auf, als ein eine Gruppe von drei Männern aus Richtung Bahnhof auf sie zu kam. Ein ca. 50 Jahre alter, mindestens 185 cm großer Mann blieb direkt vor ihr stehen, beleidigte sie und spuckte ihr auf das Hosenbein. Die beiden anderen Männer standen ein Stück zurück und spuckten auf den Boden. Die junge Frau flüchtete und erstattete Anzeige wegen Beleidigung. Die Männer sollen nach dem Vorfall in Richtung Bahnhof zurückgegangen sein. Als Ergänzung soll der ca. 50-jährige Täter ein großes Tattoo am linken Unterarm getragen haben. Hinweise auf die Unbekannten nimmt die Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, entgegen.

Weyhe - E-Bike entwendet

Ein auffällig oranges E-Bike haben Unbekannte am Bahnhof in Dreye, Dreyer Straße, entwendet. Am Montag in der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 17.15 Uhr war das ca. 2000 Euro teure Bike verschlossen am Bahnhof abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell