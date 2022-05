Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 01.05.2022

Diepholz (ots)

Stuhr / Groß Mackenstedt - Räuberischer Ladendiebstahl und Verkehrsunfall

Am Samstagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, kam es bei einem Baumarkt in Stuhr / Groß Mackenstedt zu einem Ladendiebstahl. Der durch den Detektiv ertappte Dieb setzte sich dabei zur Wehr und schubste diesen. Anschließend setzte sich der Dieb in einen Pkw, in dem bereits eine Fahrerin auf ihn wartete. Der Detektiv öffnete die Beifahrertür und wollte den Dieb zur Rede stellen. Daraufhin fuhr die Fahrerin los und stieß mit der geöffneten Tür gegen einen anderen Pkw. Nach einer erneuten körperlichen Auseinandersetzung konnte der Dieb letztendlich fußläufig flüchten. Die Fahrerin verblieb mit dem Pkw vor Ort, machte gegenüber der Polizei jedoch keine Angaben zu ihrem Begleiter. Bei der Durchsuchung des Pkw wurde zudem ein Elektroschocker aufgefunden, der von der Polizei sichergestellt wurde. Die Frau erwartet nun mehrere Ermittlungsverfahren.

Stuhr - Unfallflucht

Am Samstagmittag, gegen 12:00 Uhr, kam es auf einem Parkplatz des Ochtum Parkes zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekannter Pkw gegen einen ordnungsgemäß geparkten Skoda Octavia. Es entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Schwarme - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, kurz nach Mitternacht, kam eine Streifenbesatzung in Schwarme an der Einmündung Hauptstraße / Auf d. Brake auf einen im Vorgarten ungewöhnlich stehenden VW-Bulli zu. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrzeugführer (28 Jahre) auf der Hauptstraße in Richtung Bremer Straße gefahren ist und auf Grund von Alkoholkonsum in Höhe der Einmündung Auf d. Brake nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei beschädigte er einen Stromverteilerkasten und den massiven Eisenzaun des Grundstücks. Ein bei dem Fahrzeugführer vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,61 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durch einen Arzt durchgeführt. Da noch kein Führerschein des Fahrzeugführers für die Unfallaufnahme ausgehändigt wurde, wird noch geprüft, ob der Fahrzeugführer in Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Sulingen - Diebstahl aus Rohbau

Zwischen Freitag, den 29.04.2022, 18:10 Uhr, und Samstag, den 30.04.2022, 07:20 Uhr, betraten bislang unbekannte Täter widerrechtlich einen Rohbau in Sulingen, Ortsteil Nechtelsen, und entwendeten mehrere Pakete Vinylfußboden sowie Dampfsperre. Es entstand ein Sachschaden von ca. 2400 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sulingen (Tel. 04271/9490) zu melden.

Scharringhausen - Sachbeschädigung auf Streuobstwiese

Im Tatzeitraum von Mittwoch, den 27.04.2022, 16:00 Uhr, bis Samstag, den 30.04.2022, 11:00 Uhr, durchtrennten bislang unbekannte Täter mutmaßlich mit einer Astschere die Hauptstämme von 15 neu gepflanzten Obstbäumen auf einer Streuobstwiese in Scharringhausen. Der entstandene Sachschaden wird mit 750 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Sulingen (Tel. 04271/9490) in Verbindung zu setzen.

Sulingen - Sachbeschädigung an Pkw

Im Tatzeitraum von Freitag, den 29.04.2022, 16:00 Uhr, bis Samstag, den 30.04.2022, 11:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw in der Tilsiter Straße in Sulingen. Hier wurden durch einen bislang unbekannten Täter die Außenspiegel eines Pkw Ford, welcher auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt war, auf unbekannte Art und Weise abgerissen. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Sulingen (Tel. 04271/9490) zu melden.

