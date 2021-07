Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Laute Gespräche und Musik stören die Nachtruhe

Kaiserslautern (ots)

Laute Gespräche sind einem Mann in der Nacht zu Dienstag zum Verhängnis geworden. Gegen 1 Uhr wurde die Polizei wegen einer Ruhestörung in das Wohngebiet auf dem Betzenberg gerufen. An der genannten Adresse konnten die Beamten schon im Treppenhaus den Lärm feststellen und dadurch die "Quelle", das heißt die Wohnung, aus der die lautstarke Unterhaltung drang, problemlos ausfindig machen. In der Wohnung hielten sich drei Personen auf, die sich offenbar sehr angeregt unterhalten hatten. Bei der Überprüfung ihrer Personalien stellte sich heraus, dass gegen einen Gast ein Haftbefehl vorlag. Der Mann war ausgeschrieben, weil er eine gerichtlich verhängte Geldstrafe in Höhe von mehreren tausend Euro zu bezahlen hatte. Da sich die Frau aus der Dreierrunde bereit erklärte, den Mindestbetrag zu bezahlen, konnte sie die Verhaftung des Mannes verhindern; er blieb auf freiem Fuß. Weitere Ruhestörungen wurden aus dem Anwesen nicht mehr gemeldet. Allerdings musste die Streife drei Stunden später erneut in das gleiche Wohngebiet ausrücken, weil diesmal aus einem anderen Anwesen eine Ruhestörung angezeigt wurde. In diesem Fall waren zwei 17 Jahre alte Jugendliche mitten in der Nacht auf die Idee gekommen, die Musik laut aufzudrehen. Die Beamten ermahnten die Jungen, die Nachtruhe einzuhalten, worauf sie die Musik abschalteten. |cri

