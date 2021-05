Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Bad Ditzenbach - Von der Sonne geblendet

Nicht mehr fahrbereit waren ein Pkw und ein Lkw nach einem Unfall am Montag in Bad Ditzenbach.

Gegen 15 Uhr war eine Autofahrerin in der B 466 in Richtung Gosbach unterwegs. An der roten Ampel der Kreuzung mit dem Klingenbrunnen stoppte die 19-Jährige. Hinter ihr war ein Lkw unterwegs. Der Fahrer bremste nicht rechtzeitig und fuhr auf den Seat auf. Die Autofahrerin trug bei dem Unfall leichte Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper bargen sie. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 17.000 Euro. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der 55-Jährige Lenker der Scania von der Sonne geblendet worden sein. Deshalb habe er die rote Ampel nicht gesehen und sei gegen den Pkw geprallt.

Wenn die Sonne tief steht, sieht dies zwar schön aus, spricht allerdings auch für ein höheres Unfallrisiko. Verkehrsschilder, vorausfahrende Fahrzeuge oder Ampeln werden nicht mehr oder nur schlecht erkannt. Daher gilt: Fahren Sie vorsichtiger und vorausschauend. Fahren sie langsamer und halten Sie Abstand. Halten Sie Ihre Windscheibe sauber, um die Sicht bei Gegenlicht nicht noch mehr einzuschränken. Kontrollieren Sie die Wischblätter, falls die Scheibe unerwartet stark verschmutzt wird. Seien Sie bei einer feuchten Straße darauf gefasst, dass die Sonne dadurch reflektiert werden und Sie ebenfalls blenden könnte.

