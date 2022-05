Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Stuhr, Falsche Kennzeichen am Pkw - Diepholz und Schwarme, Verkehrsunfälle mit Verletzten ---

Diepholz (ots)

Twistringen - Diebstahl

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte ein Fenster einer Scheune in Twistringen, Hinterm Holze, aufgebrochen und mehrere elektronische Werkzeuge sowie Diesel aus einer landwirtschaftlichen Zugmaschine entwendet. Hierdurch ist ein Schaden von ca. 2000 Euro entstanden. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243/970570, entgegen.

Schwarme - Verkehrsunfall

Am Dienstag gegen 07:00 Uhr ist es in Schwarme auf der Sprakener Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Pkw-Fahrerin und einem Motorradfahrer gekommen. Eine 32-jähriger Pkw-Fahrerin wendete mit ihrem Pkw in einem Einmündungsbereich und übersah hierbei einen 26-jährigen Motorradfahrer auf der Sprakener Straße. Durch die Kollision wurde der Motorradfahrer leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Stuhr - Urkundenfälschung

Ein 18-jähriger Bremer wurde gestern gegen 23.50 Uhr von der Polizei kontrolliert, da an seinem Pkw VW-Golf andere Kennzeichen angebracht waren, als die für den Pkw ausgegebenen. Eine Polizeistreife hatte den Pkw auf der Moordeicher Landstraße angehalten. Da das Anbringen anderer Kennzeichen und damit vortäuschen einer ordnungsgemäßen Zulassung strafbar ist, wurde dem 18-Jährigen die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Kennzeichen eingezogen.

Diepholz - Verkehrsunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 06.50 Uhr wurde eine Radfahrerin leicht verletzt. Die 59-jährige Radfahrende befuhr den Radweg an der Bremer Straße in Richtung Stadtmitte. Ein in gleicher Richtung fahrender 68-jähriger Pkw-Fahrer wollte nach links in den Heeder Triftweg abbiegen und übersah dabei die Radfahrerin. Beide kollidierten, die Radfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell