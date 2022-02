Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0131 --Fahrradfahrerin schwer verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Utbremen, Hans-Böckler-Straße Zeit: 25.02.2022, 07:50 Uhr

Am Freitagmorgen fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Sattelzug eine 33-jährige Fahrradfahrerin in Walle an. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Gegen 07:50 Uhr kam die die 33-Jährige mit ihrem Fahrrad aus der Bürgermeister-Hildebrand-Straße und wollte die Ampel an der Hans-Böckler Straße überqueren. Gleichzeitig kam ein 56-Jähriger mit seinem LKW aus Richtung B6, laut Zeugenaussagen stand die Ampel auf Rot. Der 56-Jährige versuchte offenbar noch abzubremsen, prallte aber mit seinem Sattelzug gegen die Fahrradfahrerin, die anschließend durch die Luft geschleudert wurde.

Sie musste mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell