POL-ROW: Wochenendmeldung der PI Rotenburg (Wümme) für den Zeitraum 26.03. - 27.03.2022

Rotenburg: Verursacher erkundigt sich, entfernt sich dennoch vom Unfallort

Am Freitag kam es gegen 07.20 Uhr, im Bereich des "Krankenhaus-Kreisels" zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Fahrradfahrerin und einem Pkw. Die 22-jährige Fahrradfahrerin näherte sich dem Kreisel aus der Elise-Averdieck-Straße und fuhr in diesen ein. An der nächsten Zufahrt wurde sie von einem einfahrenden Pkw, aus Richtung Lindenstraße, übersehen. Zwischen den beteiligten Fahrzeugführern kam es zum Zusammenstoß in dessen Folge die Fahrradfahrerin stürzte. Der Pkw-Führer erkundigte sich wiederholt nach dem Wohlbefinden und entfernte sich letztlich im Einvernehmen mit der Fahrradfahrerin von der Unfallstelle. Im Nachhinein entschloss sich die Fahrradfahrerin jedoch zur Aufnahme des Verkehrsunfalles durch die Polizei. Zur Vervollständigung der Unfallanzeige bittet die Polizei den Verursacher, sich mit der Polizei in Rotenburg in Verbindung zu setzen. Weiterhin könnten Zeugen den Verkehrsunfall beobachtet haben. Bei dem Pkw soll es sich um einen grauen oder schwarzen Mazda gehandelt haben.

Rotenburg: Schiebende Fahrradfahrerin im "toten Winkel" übersehen

Am Freitag kam es gegen 14.24 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer schiebenden Fahrradfahrerin (68 Jahre) aus Rotenburg und einem Lkw mit Anhänger aus dem Emsland. Der 63-jährige Lkw-Fahrer hatte an der Straße "Hinter der Bahn" beim Anfahren, die neben sich schiebende Fahrradfahrerin übersehen. Durch den Zusammenstoß stürzte die Fahrradfahrerin, wurde eingeklemmt und mitgeschliffen. Die Fahrradfahrerin musste mit Beinverletzungen ins Agaplesion Klinikum eingeliefert werden.

