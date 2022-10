Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Dewangen: An roter Ampel aufgefahren

Am Freitag befuhr ein 56-jähriger Tesla-Fahrer gegen 07:30 Uhr die Leintalstraße stadtauswärts in Richtung Hammerstadt. An der Kreuzung Stollwiesen übersah er, dass ein vor ihm fahrender 37-jähriger Audi-Fahrer sein Fahrzeug an einer roten Ampel abbremsen musste. Infolgedessen fuhr er auf und verursachte einen Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro.

Neunheim/Neunstadt: PKW übersehen

Als am Freitag ein 26-Jähriger mit seinem Citroen aus einer Hofeinfahrt in die Ignaz-Emer-Straße ausfahren wollte, übersah er einen hinter ihm parkenden Opel einer 22-Jährigen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Mutlangen: An Roter Ampel aufgefahren II

Eine 42-Jährige fuhr am Freitag gegen 07:10 Uhr mit ihrem Nissan die Lindachstraße entlang. Als dort an der Einmündung zur Hauptstraße die Ampel auf Rot schaltete, bremste sie ihr Fahrzeug ab. Dies bemerkte ein nachfolgender 63-jähriger Audi-Fahrer zu spät und fuhr auf. Bei dem Auffahrunfall verletzte sich die 42-Jährige leicht. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro.

