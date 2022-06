BPOLI EBB: Verurteilten Dieb gefasst

Neukirch (ots) - Die Bundespolizei musste am 29. Mai 2022 ausrücken weil sich in Neukirch fünf Kinder am Bahngleis aufhalten und einen Zug mit einer Spielzeugpistole beschießen. Gegen 17:00 Uhr trafen die Beamten fünf Jungs im Alter zwischen 11 und 13 Jahren am Bahnsteig des Haltepunktes Neukirch / Ost an. Mit einer auf einem Rummel gewonnen Federdruckpistole haben sie Plastikkugeln auf vorbeifahrende Züge ...

