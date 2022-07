Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Verkehrsunfall

Frontalzusammenstoß mit zwei verletzen Personen und einem Schaden in Höhe mehreren zehntausend Euro.

Ulm (ots)

Am Freitag fuhr gegen 20:00 Uhr eine 21-Jährige mit ihrem Mercedes-Benz auf der L307 von Fischbach in Richtung Ummendorf. Aus bislang unerklärter Ursache kommt die Fahrerin auf die Gegenfahrbahn und kollidiert frontal mit einem entgegenkommenden Skoda. Durch den Aufprall wird der Skoda abgewiesen und kommt ca. 40 Meter neben der Fahrbahn in einer Wiese zum Stehen. Die 32-Jährige Skodafahrerin sowie die Mercedeslenkerin wurden durch den Unfall verletzt und wurden in umliegende Kliniken zur weiteren Behandlung gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen mittleren fünfstelligen Eurobetrag. Zur Unfallaufnahme und Bergung der beiden Fahrzeuge musste die Strecke zwischen Fischbach und Ummendorf in beiden Richtungen bis 21:45 Uhr gesperrt werden. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (U.Hä./S.Hm.) -1344292

e-mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

