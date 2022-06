POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Arzfeld (ots) - Am 30.05.2022 gegen 18:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Prüm über einen Verkehrsunfall auf der B410 in der Ortslage Arzfeld in Kenntnis gesetzt. Ein 56 Jahre alter Mann befuhr mit seinem PKW Nissan Qashqai, Farbe weiß, polnisches Kennzeichen, die B410 von Lünebach kommend. Der PKW kollidierte in Arzfeld zunächst mit einer Fahrbahninsel. Im ...

