Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung wegen Zehneuroschein

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Aufgrund eines Streits um zehn Euro kam es am Mittwoch (23.03.2022) zu einer gefährlichen Körperverletzung. In Hohenlimburg suchte ein 43-Jähriger gegen 21.15 Uhr die Wohnung einer 23-jährigen Bekannten auf. Er legte bei seinem Besuch nach eigenen Angaben einen Zehneuroschein auf den Tisch. Im weiteren Verlauf habe er festgestellt, dass die Hagenerin das Geld augenscheinlich an sich genommen hatte. Er sprach sie darauf an und forderte die Frau auf, ihm den Schein zurückzugeben. Die 23-Jährige habe sehr aggressiv reagiert, ihn getreten, mit einer Holzlatte versucht auf ihn einzuschlagen und ihn dabei leicht an der Stirn verletzt. Im weiteren Verlauf trieb die Hagenerin den 43-Jährigen unter Schlägen und Tritten aus ihrer Wohnung. Vor der Tür habe sie erneut mit einem Gegenstand nach ihm geschlagen. Eine halbe Stunde später trafen beide Parteien auf der Elseyer Straße noch einmal aufeinander. Es kam zu einer erneuten Konfrontation und körperlichen Auseinandersetzung, bis der Mann die Vorfälle in der Polizeiwache anzeigte. Der 43-Jährige war leicht verletzt und wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen. Polizisten konnten die 23-Jährige nicht mehr antreffen. Sie fertigten eine Strafanzeige gegen die Hagenerin. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell