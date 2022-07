Ulm (ots) - Wie die Polizei berichtet, trieben am Unbekannte im Laufe des Donnerstag ihr Unwesen in der Region. Sie riefen in 20 Fällen Senioren an. Die Täter versuchten es sieben Mal in Ulm , sechs Mal im Alb-Donau-Kreis, drei Mal im Landkreis Biberach und je zwei Mal in den Landkreisen Heidenheim und Göppingen. ...

mehr