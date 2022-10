Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand gegen Polizeibeamte - Pedelec entwendet - Sachbeschädigung - Mehrere PKW zerkratzt - Vor Kontrolle geflüchtet - Sonstiges

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Vorfahrt missachtet

Eine 65-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr am Samstag gegen 14:25 Uhr die B19 im Bereich Osteren, aus Richtung Untergröningen kommend. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr missachtete sie einen von links kommenden 66-jährigen Skoda-Fahrer. Infolgedessen kam es zur Kollision bei dem ein Schaden in Höhe von rund 5000 Euro entstand.

Essingen: Pkw in Leitplanke geschleudert

Am Sonntag nahm ein 84-jähriger VW-Fahrer die Fahrbahnverengung auf der Hauptstraße, auf Höhe einer dortigen Brücke, zu spät war. Daraufhin kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanken. Der VW-Fahrer musste anschließend mit leichten Verletzungen in eine Klinik gebracht werden.

Hüttlingen: Motorradfahrer übersehen

Als am Sonntag gegen 15:20 Uhr eine 21-Jährige mit ihrem Mercedes aus Richtung B19, von der Heimatsmühle kommend, in den Albanus-Kreisverkehr einfahren wollte, übersah sie einen von Wasseralfingen in Richtung Hüttlingen fahrenden 22-jährigen Motorradfahrer. Infolgedessen kam es im Kreisverkehr zum Zusammenstoß wodurch sich der Motorradfahrer leicht verletzte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Unterkochen: Widerstand gegen Polizeibeamte

Nach einer häuslichen Streitigkeit mit seiner 47-jährigen Ehefrau wurde einem 46-jährigen Mann am Sonntag gegen 22 Uhr ein Wohnungsverweis erteilt. Nachdem er diesem nicht nachkam, wurde der Mann durch die Beamten aus der Wohnung verbracht. Dagegen wehrte sich der 46-Jährige massiv und beleidigte die eingesetzten Beamten vehement. Die Polizisten blieben unverletzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Wört: Rückwärts aufgefahren

Beim Zurücksetzen seines Daimlers in der Stödtlener Straße übersah am Freitag gegen 11 Uhr ein 43-Jähriger eine hinter ihm wartende 35-jährige BMW-Fahrerin. Bei dem anschließenden Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von circa 7500 Euro.

Ellwangen: Pedelec entwendet

Am Samstag stellte ein 36-Jähriger sein Pedelec gegen 17 Uhr vor einem Haus in der Konrad-Adenauer-Straße ab. Als er etwa 15 min später zurückkam war das Pedelec verschwunden. Das schwarzgraue Pedelec der Marke "Uninegra" mit blauen Applikationen hat einen Wert von rund 2200 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Waldstetten: Anhänger von PKW gelöst

Zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall ist es am Samstagvormittag auf dem Gelände eines Wertstoffhofes gekommen. Ein 52-jähriger befuhr gegen 9:45 Uhr mit seinem Renault das Gelände des Wertstoffhofes in der Rudolf-Diesel-Straße. An einer leichten Steigung löste sich plötzlich der Anhänger und rollte anschließend gegen ein dort befindliches Bürogebäude. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung

Am Samstag gegen 12 Uhr konnte eine Zeugin beobachten wie ein bislang Unbekannter als Teilnehmer einer Demonstration in der Königsturmstraße mit einem Schlüssel einen Nissan, der am Demonstrationszug vorbeifuhr, beschädigte. Der Unbekannte wird als etwa 25 Jahre alter Mann mit braunen Haaren beschrieben. Der Schaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeiposten Waldstetten unter 07171/42454 zu melden.

Lorch/Waldhausen: Mehrere PKW zerkratzt

In der Nacht von Freitag auf Samstag zerkratzte ein bislang Unbekannter vier PKW die in der Lorcher Straße abgestellt waren. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580 entgegen.

Mutlangen: Vor Kontrolle geflüchtet

Am Sonntag sollte gegen 2 Uhr ein 18-jähriger Renault-Fahrer durch eine Polizeistreife einer Personenkontrolle unterzogen werden. Als er dies erkannte, beschleunigte er sein Fahrzeug und versuchte sich somit der Kontrolle zu entziehen. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt konnte der junge Mann in der Gmünder Straße durch die Beamten angehalten und kontrolliert werden. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass der 18-Jährige Drogen konsumiert hatte. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief positiv. Die Ermittlungen dauern an.

Bettringen: Sachbeschädigung

Ein bislang Unbekannter schlug in der Nacht von Samstag auf Sonntag die Scheibe von einem Bagger, der auf einem Spielpatz in der Heidenheimer Straße abgestellt war, ein. Zudem wurden der Bagger und ein Anhänger mit mehreren Farbschmierereien besprüht. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Westhausen: An Stauende aufgefahren

Am Freitag befuhr gegen 17:20 Uhr eine 20-Jährige mit ihrem Seat den linken Fahrstreifen der BAB A7 von Westhausen in Richtung Ellwangen. Kurz vor Ende des Beschleunigungsstreifes musste sie aufgrund Stau ihr Fahrzeug abbremsen. Dies erkannte ein nachfolgender 50-Jähriger zu spät und fuhr in Folge mit seinem Citroen auf den Seat der 20-Jährigen auf. Diese wurde bei dem Aufprall schwer, der 50-Jährige leicht verletzt. Der Gesamtschaden beträgt rund 10000 Euro.

Ellwangen: An Ampel aufgefahren

Eine 15-Jährige Rollerfahrerin befuhr am Samstag gegen 16:30 Uhr die Südtangente in Richtung Röhlingen. Vor dem Tunnel übersah sie, dass eine vor ihr fahrende 79-Jährige aufgrund einer Roten Ampel ihren VW abbremsen musste. Die 15-Jährige fuhr in Folge mit ihrem Roller auf den VW auf.

