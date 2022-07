POL-HA: Verkehrsunfallflucht

Hagen-Haspe (ots) - In der Zeit vom 14.07.2022, 18:30 Uhr, bis 15.07.2022, 15:30 Uhr, kam es zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus in der Kölner Straße in Hagen Haspe. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich durch das Aufhebeln eines Fensters Zugang zu der Wohnung im Erdgeschoss verschafft. Es wurden Schränke und Schubladen in allen Räumen durchsucht. Da der Wohnungsinhaber aktuell im Urlaub ist, liegen noch keine Informationen zum Diebesgut vor. Der ...

