Polizei Hagen

POL-HA: Mann bei Streit mit Metallgießkanne und Stein geschlagen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Am Donnerstag, 14.07.2022, gerieten zwei Hagener in der Schleipenbergstraße gegen 18:30 Uhr in einen verbalen Streit. Dabei schlug der 29-Jährige seinem 56-jährigen Gegenüber zunächst mit einer Gießkanne aus Metall gegen den Kopf. Anschließend nahm er sich einen Stein aus einem Blumenbeet und schlug noch zweimal zu. Danach flüchtete er und ließ seinen stark alkoholisierten Kontrahenten blutüberströmt, jedoch nur leichtverletzt, zurück. Die Polizisten suchten den Schläger, konnten ihn in der Nähe jedoch nicht mehr aufgreifen. Der 56-Jährige wurde später in einem Krankenhaus behandelt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen. (hir)

