POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Motorradkontrollen - Unfälle - Nachtragsmeldung zu abgebrochenem Fußballspiel

Schorndorf: Motorradkontrollen

Am Sonntagnachmittag wurden im Zeitraum zwischen 13:30 Uhr und 18:30 Uhr präsidiumsübergreifende Verkehrskontrollen, unterstützt von fachkundigen Beamten umliegender Präsidien, durchgeführt. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen wurde an der L 1151 bei Schlichten eine Kontrollstelle eingerichtet. Schwerpunkt der Kontrollaktion war die Überprüfung von motorisierten Zweirädern hinsichtlich technischer Veränderungen. Insgesamt wurden 56 Motorräder kontrolliert, wobei sechs Verstöße (allesamt technische Mängel) festgestellt wurden. Auch im Jahr 2022 stellt die konsequente Überwachung und Kontrolle von Motorrädern sowie Fahrrädern, Pedelecs und E-Bikes beim Polizeipräsidium Aalen einen Handlungsschwerpunkt dar. Oberstes Ziel der Maßnahmen ist die Reduzierung schwerer Verkehrsunfälle im Sinne der "Vision Zero", die das Ziel verfolgt, Unfälle mit Getöteten und Schwerverletzten zu verhindern. Daneben stellt Lärmbelästigung durch Motorräder ein zunehmendes, in der Bevölkerung deutlich merkbares Problem dar. Nicht selten sind Motorräder lange Zeit vor ihrem Erscheinen deutlich zu hören. Ursächlich dafür ist in vielen Fällen eine technische Veränderung an der Abgasanlage. Da die Sicherheit im Straßenverkehr ein zentrales polizeiliches Thema ist, werden auch in Zukunft polizeiliche Verkehrsüberwachungsmaßnahmen durchgeführt. Diese verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz und haben das Ziel, alle Bereiche des Straßenverkehrs abzudecken.

Murrhardt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein 25-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Montagmorgen gegen 7:45 Uhr die Kreisstraße 1900 von Sauerhöfle in Richtung Käsbach entlang. Hierbei kam ihm zunächst ein schwarzer Audi und dahinter ein Citroen entgegen. Der Fahrer des Citroen kam mehrfach auf die Gegenfahrspur. Obwohl der Ford-Fahrer auswich und abbremste, touchierte der Citroen-Fahrer den linken Außenspiegel des Fords und beschädigte diesen. Anschließend fuhr er unerlaubt weiter. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrer des schwarzen Audi, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07192 5313 mit dem Polizeiposten Murrhardt in Verbindung zu setzen.

Weinstadt: Drei Autos bei Auffahrunfall beschädigt

Rund 10.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Auffahrunfall am Montagmorgen gegen 7:50 Uhr auf der B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. Ein 24-jähriger VW-Fahrer bemerkte auf Höhe der Anschlussstelle Beutelsbach zu spät, dass die vor ihm fahrende 32-jährige Skoda-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr dieser auf. Der hinter dem Skoda fahrende19-jährige KIA-Fahrer konnte ebenfalls nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Skoda auf. Glücklicherweise blieb es beim Blechschaden, alle Fahrer blieben unverletzt.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Am Montag zwischen 9 Uhr und 10 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Johann-Philipp-Palm-Straße einen geparkten VW und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Auto beläuft sich auf etwa 750 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Gegen Leitplanke geprallt

Ein 23 Jahre alter Fahrer eines Alfa Romeo befuhr am Montag gegen 12:25 Uhr die B29 aus Richtung Stuttgart kommend in Richtung Schorndorf. Auf Höhe der Ausfahrt Schorndorf-West kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der entstandene Schaden beläuft sich auf insgesamt 6000 Euro.

Sulzbach an der Murr: Pkw contra Lkw

Ein 47 Jahre alter Lkw-Fahrer missachtete am Montagmorgen gegen 8:15 Uhr an der Kreuzung Backnanger Straße / Gartenstraße eine rote Ampel und kollidierte mit einer 42-jährigen VW-Fahrerin, die aus der Gartenstraße kam. Die VW-Fahrerin erlitt hierbei leichte Verletzungen, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 40.000 Euro. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Alfdorf: Nachtragsmeldung zu abgebrochenem Fußballspiel

Mittlerweile stellte sich heraus, dass das Spiel nicht beim Stand von 0:1 sondern beim Stand von 1:2 abgebrochen wurde. Durch polizeiliche Abklärungen wurde zudem bekannt, dass es zu weiteren wechselseitigen Beleidigungen während des Spiels und nach dem Spielabbruch gekommen ist. Hierbei sollen Anhänger der Gästemannschaft unter anderem auch rassistisch beleidigt worden sein. Die Ermittlungen zu den Gesamtgeschehnissen dauern an. Zeugen des Vorfalls werden weiterhin gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Anbei die ursprüngliche Meldung vom 24.10.2022, 08:18 Uhr:

Alfdorf: Spielabbruch in der Kreisliga B

Mit mehreren Streifen musste die Polizei am Sonntagnachmittag gegen 16:45 Uhr zum Sportplatz in der Oberen Schloßstraße ausrücken. Beim Spiel zwischen der Spielgemeinschaft Alfdorf / Hintersteinenberg und der TSK Türkgücu Schwäbisch Gmünd zeigte der Schiedsrichter kurz vor Spielschluss beim Stand von 0:1 einem Spieler der Gästemannschaft die rote Karte. Anschließend wurde der Schiedsrichter von Spielern der Gästemannschaft umringt und mehrfach beleidigt. Unter anderem soll der Schiedsrichter als Rassist bezeichnet worden sein. Als der Schiedsrichter daraufhin das Spiel abbrach, stürmten Fans beider Mannschaften das Spielfeld. Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatte sich die Situation bereits weitestgehend beruhigt. Die Polizei hat die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

